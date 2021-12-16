США могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson из-за побочных эффектов
В США рассматривают возможность ограничения использования однодозовой вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за образования тромбов у пациентов
Об этом сообщает The Washington Post .
В четверг, 16 декабря, Центр контроля и профилактики заболеваний собирается взвесить возможные ограничения использования вакцины Johnson & Johnson из-за проблемы образования тромбов в крови, преимущественно у женщин молодого и среднего возраста.
В апреле 2021 года, когда дозу Johnson & Johnson получило около 7 млн жителей США, использование вакцины приостановили на десять дней для изучения здоровья шести женщин, которые столкнулись с этим редким побочным эффектом. Одна из них скончалась. Однако было принято решение о продолжении использования вакцины, поскольку ее преимущества превышали риски.
С этого времени количество выявленных случаев образования тромбов после введения вакцины возросло. По информации федерального чиновника, из-за этой проблемы погибли девять привитых.
Ожидается, что после просмотра данных консультативная группа решит, следует ли обновлять рекомендации по использованию вакцины.
- Ранее сообщалось , что обнаружен еще один побочный эффект вакцины Johnson & Johnson: редкий тип воспаления позвоночника.
- Американское исследование показало, что стандартные дозы одобренных в США вакцин (Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer/BioNTech) могут быть неэффективны от штамма "Омикрон" без введения дополнительных доз.
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