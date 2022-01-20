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США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 для усиления НАТО в Черном море, - СМИ

20 января, 2022 четверг
11:16
Мир F-16

Для усиления присутствия НАТО в Черном и Эгейском море США могут одобрить запрос Турции на покупку истребителей F-16 и комплектов модернизации

Об этом сообщает CNN Türk .

США могут одобрить запрос Турции на покупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Решение может быть принято для вооружения союзников НАТО на фоне растущей угрозы на Черном море.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США продать F-16.

Стороны провели встречи как в Анкаре, так и Вашингтоне.

  • Напомним, 14 декабря в акваторию Черного моря вошел французский фрегат "Овернь".
  • 17 января нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море.

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Турция
НАТО
США
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