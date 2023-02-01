Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальность действия которых составляет 150 километров – больше, чем у любого другого оружия, которое США передавали Украине.

GLSDB может запускаться с ракетных установок типа HIMARS, которые у Украины уже есть. Бомба оснащена крыльями, позволяющими ей планировать на пути к цели и ракетным двигателем для увеличения дальности полета.

Это оружие, по данным WSJ, будет поставлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей приобретение или создание новых вооружений и систем, а не их извлечение из американских арсеналов. Такое вооружение, как правило, доставляется дольше. В то же время компания Boeing, являющаяся одним из производителей GLSDB, ранее подтверждала, что имеет запасы этого вооружения.

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