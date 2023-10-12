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Главная Мир США могут объединить в один пакет финансирования для Украины, Израиля и Тайваня, - NBC News

США могут объединить в один пакет финансирования для Украины, Израиля и Тайваня, - NBC News

12 октября, 2023 четверг
01:24
Мир Белый дом

Представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепление защиты границы.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам информаторов NBC News, запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы снизить нагрузку на Пентагон, отвечающий за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс прошение о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева. Но некоторые республиканцы в Палате представителей США высказались против такой идеи.

Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.

Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

7 октября другое издание The Telegraph сообщило , что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также Министр армии США Кристин Вормут заявила , что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагон потребует дополнительного финансирования от Конгресса США. Впоследствии сообщалось, что в Белом доме обсуждается возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.

Издание WSJ отмечает , что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

Тайвань
Война с Россией
США
помощь Украине
Война в Израиле
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