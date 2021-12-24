США могут начать предоставлять Украине оперативные данные разведки для противостояния России, - NYT

Об этом сообщает The New York Times.



"Пентагон работает над планом предоставления Украине разведывательных данных на поле боя, которые могли бы помочь стране быстрее реагировать на возможное вторжение России", - пишет издание.



Правительство США считает, что на фоне скопления российских войск у украинской границы обмен разведывательными данными необходим для Украины.



Издание предполагает, что такая помощь, если одобрит президент Байден, вызовет гнев России, которая оценивает любую американскую военную помощь Украине, как провокационную.



В настоящее время руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и военной технике, которая когда-то была выделена для военных в Афганистане. Однако предоставление данных разведки станет наиболее значимой частью помощи США.



Информация американской разведки будет включать в себя изображение передвижения российских войск в режиме реального времени. Если эти данные будут предоставлены вовремя, они могут помочь украинским военным предотвратить атаку.



Отмечается, что спецслужбы США уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем было до наращивания российской армии.

21 декабря помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники. Также она сообщила, что США готовят новые санкции против РФ.