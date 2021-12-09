США могут давить на Украину с целью предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбасса, - AP

Об этом пишет Associated Press.



Издание отмечает, что цель президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы побудить Украину принять определенные решения по Востоку Украины, "не создавая впечатления, что он уступает главе РФ Владимиру Путину".



"Представители администрации предположили, что США давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию украинским территориям на Востоке страны, которые сейчас контролируют восставшие против Киева в 2014 году оккупационные силы России. Неопределенный "особый статус" для этих территорий был прописан в неоднозначном мирном соглашении при посредничестве Европы в 2015 году, но оно так и не было достигнуто", - пишет Associated Press.



Речь идет о предоставлении оккупированной части Донбасса контроля над собственной системой здравоохранения, полицией и школами.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

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