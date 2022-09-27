Об этом в эфире "Еспресо" рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" украинский авиатор Геннадий Хазан.

"Мы должны понимать, что в России наши партнеры никогда не уменьшали уровень получения информации с помощью разведывательных самолетов. На сегодняшний день США без применения ядерного оружия, а только с использованием конвенционального, могут уничтожить вооруженные силы Российской Федерации одним мощным ударом", - сказал Геннадий Хазан.

По мнению украинского авиатора, один американский самолет В-51 без захождения в воздушное пространство может уничтожить весь черноморский или балтийский флот.

"И один самолет В-51, только один самолет В-51 в состоянии уничтожить черноморский флот, а там уже осталась флотилия, или балтийский флот в полном составе. Один самолет. Не эскадра, не дивизия. Поднимется в воздух и без входа в систему противовоздушной обороны той страны, куда будет атака. То есть президент США сказал, что мы уничтожим ваш флот, если вы, упаси бог, попытаетесь применить какое-то там тактическое ядерное оружие, то вы получите по полной программе", - рассказал он.

Геннадий Хазан убежден, что американский самолет является весомым аргументом для российского диктатора Владимира Путина, угрожающего миру применением ядерного оружия против Украины.

"Американский самолет В-51 используется для целеуказания для крылатых ракет и остального вооружения США. Собственно, этот самолет ведет разведывательную работу и дает целеуказание конкретному конвенциональному оружию. Поэтому на сегодняшний день уничтожить вооруженные силы Российской Федерации в течение одной ночи, например, без использования ядерного оружия, США могут спокойно. Поэтому им есть чем бряцать около уха того бункерного деда. Они как брякнут, оттуда дерьмо полетит в разные стороны", - добавил Геннадий Хазан.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерным оружием и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ ждут "тяжкие последствия" .

В западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины.

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