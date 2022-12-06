Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Любое высокоточное вооружение Запада – это просто компьютер с вооружением. Когда прибудут ATACMS, там будет к ним просто флешка, которая вставляется в компьютер HIMARS и соответствующие данные загружаются", – отметил он.

По мнению эксперта, речь идет о том, что, скорее всего, при передаче из программного обеспечения был выделен определенный плагин или модуль, отвечающий за запуск самого ATACMS.

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"США вполне могли страховаться, потому что HIMARS передавались в тот период, когда стратегическая инициатива находилась в руках РФ. Вполне логично, что для подстраховки некоторые программные элементы были изъяты из обеспечения. Как только политическое решение по передаче ATACMS будет принято, приедет флешка, люди ее вставят в HIMARS или М270 и все будет работать", - подытожил Катков.