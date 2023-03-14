Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Если бы Украина получила кассетные артиллерийские боеприпасы, то можно было бы говорить о кратном уменьшении расходов боеприпасов. Сейчас используется только два типа артбоеприпасов - обычный осколочно-фугасный и высокоточный. Последних никогда не будет много - они не назначаются, чтобы засыпать ими врага", - заявил он.

Катков добавил, что именно кассетные боеприпасы Украина уже не раз призывала передать всеми возможными путями.

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"Передача этих боеприпасов упирается просто в норму закона в США, которая просто не позволяет экспортировать, передавать кассетные боеприпасы, где уровень отказа субэлементов (всех микробомбочек, которыми начинены боеприпасы) составляет более 1%. В США снаряды имеют 3%. Законодательные ограничения существуют, но, на мой взгляд, можно сделать определенное исключение. Это работа для американских парламентариев", - подытожил эксперт.