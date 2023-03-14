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США могли бы сделать исключение для Украины по предоставлению кассетных боеприпасов, - главред Defense Express Катков

14 мартa, 2023 вторник
17:11
война с Россией

Если бы Украина получила кассетные артиллерийские боеприпасы, можно было бы говорить о кратном уменьшении расходов других боеприпасов

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Если бы Украина получила кассетные артиллерийские боеприпасы, то можно было бы говорить о кратном уменьшении расходов боеприпасов. Сейчас используется только два типа артбоеприпасов - обычный осколочно-фугасный и высокоточный. Последних никогда не будет много - они не назначаются, чтобы засыпать ими врага", - заявил он.

Катков добавил, что именно кассетные боеприпасы Украина уже не раз призывала передать всеми возможными путями.

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"Передача этих боеприпасов упирается просто в норму закона в США, которая просто не позволяет экспортировать, передавать кассетные боеприпасы, где уровень отказа субэлементов (всех микробомбочек, которыми начинены боеприпасы) составляет более 1%. В США снаряды имеют 3%. Законодательные ограничения существуют, но, на мой взгляд, можно сделать определенное исключение. Это работа для американских парламентариев", - подытожил эксперт.

  • Напомним, еще 8 декабря западные СМИ сообщали, что США размышляют над запросами Украины о передаче кассетных боеприпасов.
  • 11 января украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждение о том, что Турция поставляет в Украину кассетные боеприпасы, назвав такую информацию сплетней.
  • По данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как могущие непропорционально поразить гражданское население.
США
Военные новости
оружие для Украины
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