США могли бы сделать исключение для Украины по предоставлению кассетных боеприпасов, - главред Defense Express Катков
Если бы Украина получила кассетные артиллерийские боеприпасы, можно было бы говорить о кратном уменьшении расходов других боеприпасов
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Если бы Украина получила кассетные артиллерийские боеприпасы, то можно было бы говорить о кратном уменьшении расходов боеприпасов. Сейчас используется только два типа артбоеприпасов - обычный осколочно-фугасный и высокоточный. Последних никогда не будет много - они не назначаются, чтобы засыпать ими врага", - заявил он.
Катков добавил, что именно кассетные боеприпасы Украина уже не раз призывала передать всеми возможными путями.
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"Передача этих боеприпасов упирается просто в норму закона в США, которая просто не позволяет экспортировать, передавать кассетные боеприпасы, где уровень отказа субэлементов (всех микробомбочек, которыми начинены боеприпасы) составляет более 1%. В США снаряды имеют 3%. Законодательные ограничения существуют, но, на мой взгляд, можно сделать определенное исключение. Это работа для американских парламентариев", - подытожил эксперт.
- Напомним, еще 8 декабря западные СМИ сообщали, что США размышляют над запросами Украины о передаче кассетных боеприпасов.
- 11 января украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждение о том, что Турция поставляет в Украину кассетные боеприпасы, назвав такую информацию сплетней.
- По данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как могущие непропорционально поразить гражданское население.
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