США могли бы не переносить посольство, а посадить у нас военные самолеты, - политэксперт Загородний
Политэксперт Тарас Загородний считает, что Запад тоже хотел выполнения Минских соглашений
Об этом он сказал в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Запад продвигал Минск - господин Блинкен лично говорил об "особом статусе" и в ООН три раза за речь говорил о Минских договоренностях. О Шольце и Макроне - это известные вещи". – заявил эксперт.
Он заявил о непонимании переноса посольства США из Киева во Львов.
"Когда в гражданскую войну в Ливии они не переносили – даже посла убили. В Афганистане не переносили, в Грузии, когда россияне зашли – тоже. Как они сделали в Грузии: когда они понимали, что есть угроза, что разбомбят аэропорт – они посадили там военные самолеты. У нас могли бы такое сделать, если бы очень хотели", - сказал Загородний.
Он не исключил каких-либо джентльменских соглашений между Западом и Россией.
"Мы должны понимать, что Россия сделала хуже, потому что это признание – это новые санкции. Она сняла нас с "крючка" Минска, если бы мы выполняли Минск – это был бы распад государства", – подытожил эксперт.
- Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.
- Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Львова в Киев.
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