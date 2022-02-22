США могли бы не переносить посольство, а посадить у нас военные самолеты, - политэксперт Загородний

Об этом он сказал в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Запад продвигал Минск - господин Блинкен лично говорил об "особом статусе" и в ООН три раза за речь говорил о Минских договоренностях. О Шольце и Макроне - это известные вещи". – заявил эксперт.



Он заявил о непонимании переноса посольства США из Киева во Львов.



"Когда в гражданскую войну в Ливии они не переносили – даже посла убили. В Афганистане не переносили, в Грузии, когда россияне зашли – тоже. Как они сделали в Грузии: когда они понимали, что есть угроза, что разбомбят аэропорт – они посадили там военные самолеты. У нас могли бы такое сделать, если бы очень хотели", - сказал Загородний.



Он не исключил каких-либо джентльменских соглашений между Западом и Россией.



"Мы должны понимать, что Россия сделала хуже, потому что это признание – это новые санкции. Она сняла нас с "крючка" Минска, если бы мы выполняли Минск – это был бы распад государства", – подытожил эксперт.

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Львова в Киев.