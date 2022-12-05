США модифицировали HIMARS для Украины, чтобы нельзя было выпускать ракеты по России, – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц США.

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена считает это мерой пресечения, которая необходима для уменьшения риска конфликта Вашингтона с Москвой.

С июня США передали Украине 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и большое количество ракет со спутниковым управлением дальностью почти 80 км. Украинские воины используют их для ударов по российским складам боеприпасов, материально-техническим средствам и командным центрам на оккупированных территориях Украины.

Но пусковые установки HIMARS обладают уникальной функцией, которая не позволяет им стать еще более мощными боевыми системами. По словам представителей США, в Пентагоне модифицировали эти HIMARS, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, например ATACMS, которые могут лететь на 300 километров. Следовательно, даже если бы Украина смогла получить такие ракеты у других стран, из-за перепрограммированных установок использовать их не удалось бы.

В Пентагоне официально не комментируют модификацию пусковых установок HIMARS.

"Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, переданных союзникам и партнерам", – сказал официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Как пишет издание, неразглашенные модификации отражают опасения американских чиновников относительно того, что Украина может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России из оружия, переданного Штатами.

Пентагон заключил контракт почти на 431 млн долларов на производство дополнительных РСЗО HIMARS для нужд армии США и их союзников.

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