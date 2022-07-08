США много помогают Украине, но этого недостаточно для победы, - Зеленский

Об этом он сообщил в собственной телеграмме.

"Соединенные Штаты помогают Украине, помогают много, но этого недостаточно для победы. Надеюсь, мое доверие ускорит эту помощь Украине", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что США - мировая экономика и могут помочь как оружием, так и финансами.

Зеленский также заявил, что США могут влиять на решения европейских стран в качестве политической поддержки.

"Я честно скажу, некоторые страны в Европе хотят баланса между Россией и Украиной. Но благодаря помощи США они начали поддерживать нас. Таким образом, когда я говорю об объеме и скорости поддержки вооружений, я обращаюсь не только к Соединенным Штатам, я обращаюсь ко всем мировым лидерам и говорю, что скорая помощь, увеличение помощи спасет жизнь украинцев и поможет нам вернуть оккупированные Россией территории", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли война закончиться до конца года, Зеленский сказал: "Наша страна останется единой. Если мощное оружие от наших партнеров придет к нам вовремя, и если повезет и даст Бог, с нашей стороны, мы можем достичь многого до конца года, и мы можем остановить эту войну. Мы можем остановить, во всяком случае, воинскую часть этой войны".

23 июня американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. HIMARS – это разработанная в конце 90-х годов высокомобильная реактивная система залпового огня. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность достигает 300 км, калибр – 227 мм.

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