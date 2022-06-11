США, Мексика и Канада призвали Россию вывести войска из Украины
США, Канада и Мексика призвали Россию немедленно вывести все войска из Украины и вернуться к дипломатии
Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, сообщает Голос Америки .
Они подчеркнули важность континентальной солидарности в ответ на агрессию России против Украины.
"Мы подтверждаем непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждаем неспровоцированное вторжение России к суверенному и демократическому соседу, что является нарушением международного права", - говорится в заявлении.
Страны осудили то, что вторжение привело к смерти гражданских лиц, отметили важность поставок гуманитарной помощи, а также поддержали привлечение преступников к ответственности.
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