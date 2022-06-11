США, Мексика и Канада призвали Россию вывести войска из Украины

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, сообщает Голос Америки .

Они подчеркнули важность континентальной солидарности в ответ на агрессию России против Украины.

"Мы подтверждаем непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждаем неспровоцированное вторжение России к суверенному и демократическому соседу, что является нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Страны осудили то, что вторжение привело к смерти гражданских лиц, отметили важность поставок гуманитарной помощи, а также поддержали привлечение преступников к ответственности.