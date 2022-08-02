Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Associated Press.

Аз-Завахири, главный лидер Аль-Каиды, был убит США в выходные в Афганистане. Президент Джо Байден должен рассказать об операции в ночь на понедельник из Белого дома в Вашингтоне.

Аз-Завахири был убит при ударе беспилотника, но администрация откладывала обнародование информации, пока его смерть не будет подтверждена.

Официальные лица Белого дома отказались подтвердить, что Аз-Завахири убит, но отметили в заявлении, что "Соединенные Штаты провели антитеррористическую операцию против значительных целей "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди мирного населения нет".

Байден планирует выступать с балкона Голубой комнаты Белого дома, поскольку он остается в изоляции в резиденции, пока у него есть положительные тесты на COVID-19.

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