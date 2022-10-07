США ликвидировали еще трех главарей ИГИЛ в Сирии

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Центральное командование Пентагона, американских и сирийских курдских чиновников.

Атаки американцев начались утром 6 октября, когда силы спецопераций высадились с вертолетов на северо-востоке Сирии и убили Раккана Вахида аль-Шаммари.

По данным Пентагона, он способствовал контрабанде оружия и боевикам для поддержки операций ИГИЛ. Рейд состоялся всего в нескольких километрах от сирийского аэродрома, где базируются войска РФ.

Как отмечается, через несколько часов американский беспилотник нанес удар на Севере страны, в результате чего погибли заместитель лидера "Исламского государства" в Сирии, а также ответственный за дела заключенных группировки.

NYT добавляет, что ночные нападения нанесли "Исламскому государству" самый сильный удар после февральского рейда на северо-западе Сирии, который привел к смерти главного лидера террористической группировки Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши.

Во вторник, 12 июля, в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

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