США координируют усилия по блокированию продажи зерна, украденного Россией из Украины, – Белый дом

Об этом заявила в понедельник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Мы работаем с другими странами, чтобы не допустить продажи зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине", - отметила официальный представитель администрации Байдена.

В то же время она не стала уточнять, допускает ли Вашингтон возможность наказания за покупку украинского ворованного зерна.

Отметим, уже зафиксировано немало фактов вывоза зерна захватчиками из временно захваченных территорий. Похищенное зерно везут либо в Россию, прежде всего из Харьковщины, Донетчины, Луганщины, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей. Также обстреливают элеваторы на территории Украины.

Украина уже наладила действенные коридоры экспорта зерна через Румынию и Польшу. Накануне первый корабль с украинской кукурузой прибыл из польского порта в испанскую Корунью.

На этой неделе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по организации экспорта зерна из Украины.

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