США координируют усилия по блокированию продажи зерна, украденного Россией из Украины, – Белый дом
В администрации Джо Байдена подтвердили, что взаимодействуют с другими странами, чтобы заблокировать возможности продажи зерна, украденного россиянами на оккупированных территориях Украины.
Об этом заявила в понедельник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.
"Мы работаем с другими странами, чтобы не допустить продажи зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине", - отметила официальный представитель администрации Байдена.
В то же время она не стала уточнять, допускает ли Вашингтон возможность наказания за покупку украинского ворованного зерна.
- Отметим, уже зафиксировано немало фактов вывоза зерна захватчиками из временно захваченных территорий. Похищенное зерно везут либо в Россию, прежде всего из Харьковщины, Донетчины, Луганщины, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей. Также обстреливают элеваторы на территории Украины.
- Украина уже наладила действенные коридоры экспорта зерна через Румынию и Польшу. Накануне первый корабль с украинской кукурузой прибыл из польского порта в испанскую Корунью.
- На этой неделе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по организации экспорта зерна из Украины.
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