Об этом пишет AP .

По словам греческого чиновника, после "судебного вмешательства американских властей по поводу груза корабля" продолжается процесс за счет правительства США для "передачи" нефти из порта Каристос на острове Эвия в Эгейском море. Представитель министерства юстиции в Вашингтоне и посольство США в Афинах отказались от комментариев.

Греческие СМИ пишут, что танкер перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, что нарушает санкции ЕС и США против Ирана. Власти Греции конфисковали его 15 апреля возле Каритоса. В то время судно было под русским флагом, перевозило 19 россиян и называлось Лана.

Береговая охрана Греции объяснила, что танкер конфисковали из-за подозрений в нарушении им санкций против РФ из-за войны против Украины. Ограничения включают запрет на экспорт и импорт товаров, доступ российских судов к портам ЕС.

Через несколько дней танкер уволили, но оставили возле Каристоса. В мае танкер сменил российский флаг на иранский.

Иранские государственные медиа сообщили, что МИД Ирана вызвал главу дипмиссии Греции из-за конфискации судна. Информационное агентство IRNA написало, что танкер задержали под давлением США, а в иранском министерстве назвали такие действия "международным пиратством".

8 апреля страны Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против России, в том числе и эмбарго ЕС на импорт угля в ответ на вторжение РФ в Украину. Санкции также предусматривают европейские закрытия портов для торговых судов России и запрет российскому грузовому транспорту на въезд в ЕС.

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