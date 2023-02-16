США компенсируют Чехии $200 млн за военную помощь Украине
Соединенные Штаты предоставят Чехии дополнительно 200 млн долларов на модернизацию армии за оборудование, переданное Украине
Об этом заявил новый посол США в Праге Бижан Сабет, сообщает CTK .
"Эти средства предназначены для наращивания потенциала наших чешских союзников по сдерживанию и защите от возросшей угрозы со стороны России, а также замене военных мощностей, которые Чехия предоставила или предоставит Украине", - сказал Сабет.
Новый пакет финансовой помощи Чехии будет передан в дополнение к 106 миллионам долларов, которые США предоставили осенью прошлого года.
- В январе на счет минобороны Чехии, в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение, поступил первый платеж от Европейского Союза в размере 6,5 млн евро.
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