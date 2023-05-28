Штаты настолько стремятся к этому, что впервые изменили тактику: вместо того, чтобы пугать и давить в санкционных "объятиях", Байден попятился в нескольких принципиальных переговорных позициях. Таким образом Вашингтон пытается открыть переговорный портал с Пекином.

На полях G7 президент США старался задобрить лидера Китая Си Цзиньпиня. Вот несколько из тезисов.

Администрация Белого дома "рассматривает возможность отмены санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу". Генерал попал в черный список США 5 лет назад, потому что импортировал истребители и ракеты из России. С тех пор Пекин саботировал множество инициатив Вашингтона, требуя снятия персонального бана, и до последнего времени американцы были неумолимы.

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Еще больше децибел набрало другое заявление Байдена: США придерживаются политики "одного Китая", "Вашингтон не поддерживает никаких действий Тайваня по провозглашению независимости". Формально ничего нового, американские чиновники и раньше озвучивали нечто подобное. Но в данном "пакете лояльности" эти слова набирают особые краски: до саммита G7 президент США несколько раз угрожал — американские военные вмешаются, если Китай прибегнет к неспровоцированным военным действиям против Тайваня. Теперь просто сказал: "США собираются помочь Тайваню повышать способность защищаться". Согласитесь, не так грозно.

Совершенно очевидно, что лидер США играет роль "доброго копа" на фоне хорошо срежиссированной резкости G7 по отношению к Китаю.

"Семерка" по существу проигнорировала т.н. мирный план, которым так радовался недавно Си: участники саммита назвали вывод российских войск и техники за пределы Украины как предпосылку мирных переговоров. "Россия начала эту войну и может ее закончить", – говорится в документе. Китай же предлагал остановить войну по линии фронта.

"Семерка" по существу проигнорировала т.н. мирный план, которым так радовался недавно Си: участники саммита назвали вывод российских войск и техники за пределы Украины как предпосылку мирных переговоров. "Россия начала эту войну и может ее закончить", – говорится в документе. Китай же предлагал остановить войну по линии фронта

G7 заявила об очередных санкциях, чтобы "увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия". Если кто-то не понял, то далее указано: "Семерка" призвала Пекин использовать свое влияние для давления на Россию, чтобы она прекратила вторжение в Украину.

Ну и финалочка, — о "важности мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Пекин по-коммунистически гневно отреагировал на "пасквили" G7, но, похоже, уже был готов к посланию Байдена. И ответил взаимностью.

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Си провел саммит "Китай — Центральная Азия", на который приглашены практически значительная часть бывших сателлитов РФ, но не сама Московия: Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан.

Пекин по-коммунистически гневно отреагировал на "пасквили" G7, но, похоже, уже был готов к посланию Байдена. И ответил взаимностью. Си провел саммит "Китай - Центральная Азия", на который приглашены практически значительная часть бывших сателлитов РФ, но не сама Московия: Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан.

Си предложил своим новым партнерам сотрудничество в экономической сфере, но самое главное — в оборонной. Ускоренная интеграция региона с Китаем — шаг к колонизации, то есть замещение влияния Московии китайским влиянием. Речь идет об ослаблении РФ на постсоветском пространстве, и сам кремль остается за бортом этой стратегии.

Готовность США париться восстановлением дипломатии из КНР — это хорошая новость для Украины. Ведь Китай стремится чувствовать себя геополитическим игроком, и это ощущение необязательно должно появиться из-за напряжения вокруг Тайваня или повышения градуса российской войны против Украины. Желаемый конструктив для нас — это переговоры США и КНР, которые приведут не только к ослаблению Московии в ближайшей перспективе, но и конфигурации ее политического будущего: без бункерного, имперского пафоса, ядерного оружия и в меньших границах. Об этом все будет зависеть от таланта переговорщиков.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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