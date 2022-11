Об этом сообщает The New York Times .

Американское издание отмечает, что страны НАТО активно обсуждают кандидатуры преемника генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Источники NYT утверждают, что в США хотят видеть на этом посту вице-премьера и главу минфина Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни.

Среди преимуществ Фриланд называется владение английским, французским, итальянским, русским и украинским языками, и факт, что она возглавляла "сложные ведомства". Она может стать первой женщиной и первым генсеком НАТО из Канады.

Христя Фриланд стала вице-премьером Канады в 2019 году. До этого она была министром иностранных дел (2017-2019) и министром внешней торговли (2015-2017). Занимала редакторские должности в Financial Times, The Globe and Mail и Reuters.

По данным NYT, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидатуры премьера Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузана Чапутовой и экс-президента Хорватии Колинди Грабар-Китарович. В Великобритании на этот пост, вероятно, будет претендовать министр обороны Бен Уоллес.

По словам собеседников газеты, переговоры только начинаются и на этом этапе первые кандидаты чаще всего отсеиваются в рамках обсуждения с членами Альянса. США обычно не выставляют свою кандидатуру, поскольку именно американский генерал руководит войсками Североатлантического союза в Европе.

Полномочия Йенса Столтенберга заканчиваются осенью 2023 года.

