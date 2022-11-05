США хотят видеть генсеком НАТО вице-премьера Канады Фриланд, ЕС и Британия также определились с кандидатами, - NYT
Соединенные Штаты поддерживают назначение на должность нового генерального секретаря НАТО вице-премьера Канады Христи Фриланд
Об этом сообщает The New York Times .
Американское издание отмечает, что страны НАТО активно обсуждают кандидатуры преемника генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Источники NYT утверждают, что в США хотят видеть на этом посту вице-премьера и главу минфина Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни.
Среди преимуществ Фриланд называется владение английским, французским, итальянским, русским и украинским языками, и факт, что она возглавляла "сложные ведомства". Она может стать первой женщиной и первым генсеком НАТО из Канады.
Христя Фриланд стала вице-премьером Канады в 2019 году. До этого она была министром иностранных дел (2017-2019) и министром внешней торговли (2015-2017). Занимала редакторские должности в Financial Times, The Globe and Mail и Reuters.
По данным NYT, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидатуры премьера Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузана Чапутовой и экс-президента Хорватии Колинди Грабар-Китарович. В Великобритании на этот пост, вероятно, будет претендовать министр обороны Бен Уоллес.
По словам собеседников газеты, переговоры только начинаются и на этом этапе первые кандидаты чаще всего отсеиваются в рамках обсуждения с членами Альянса. США обычно не выставляют свою кандидатуру, поскольку именно американский генерал руководит войсками Североатлантического союза в Европе.
Полномочия Йенса Столтенберга заканчиваются осенью 2023 года.
- 8 сентября сообщалось, что генсеком НАТО может стать Христя Фриланд .
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