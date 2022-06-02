Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Руками украинцев может состояться огромное дело переформатирования мира: уничтожение режима Путина, разоружение России, возможно и ядерное. А разоружение Российской Федерации фактически означает стратегическое сдерживание Китая . Уничтожая режим Путина, Вашингтон ослабляет возможности Пекина. И это все хотят сделать руками украинцев", - отметил Бадрак.

Писатель добавил, что в любом случае главным соперником Соединенных Штатов Америки является Китай, а не Россия.

"Председатель Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерала Марк Милли в апреле сказал, что Соединенным Штатам нужно сосредоточиться на главном сопернике – Китае. Ведь к 2027 г. Китай может захватить Тайвань, а к 2035 г. – сравниться с военным потенциалом США. А когда Милли сказал, что война России против Украины может завершиться путем переговоров, это означает только одно – главный военный США усомнился в нашей победе", - заметил Валентин Бадрак.

Ранее президент США Джозеф Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения. Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который считает частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его.

30 мая тридцать боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня . Министерство обороны острова заявило, что в ответ на воздух поднялись тайваньские истребители. По сообщению тайваньского министерства, последнее китайское вторжение совершили 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.

В Пекине считают, что Вашингтон пытается манипулировать Китаем в тайваньском вопросе и серьезно нарушает принцип одного Китая.

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