США хотят руками украинцев уничтожить режим Путина и ослабить Китай, - публицист Бадрак
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель, публицист Валентин Бадрак выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки стремятся руками украинцев уничтожить путинский режим в России и тем самым ослабить Китай
Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Руками украинцев может состояться огромное дело переформатирования мира: уничтожение режима Путина, разоружение России, возможно и ядерное. А разоружение Российской Федерации фактически означает стратегическое сдерживание Китая . Уничтожая режим Путина, Вашингтон ослабляет возможности Пекина. И это все хотят сделать руками украинцев", - отметил Бадрак.
Писатель добавил, что в любом случае главным соперником Соединенных Штатов Америки является Китай, а не Россия.
"Председатель Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерала Марк Милли в апреле сказал, что Соединенным Штатам нужно сосредоточиться на главном сопернике – Китае. Ведь к 2027 г. Китай может захватить Тайвань, а к 2035 г. – сравниться с военным потенциалом США. А когда Милли сказал, что война России против Украины может завершиться путем переговоров, это означает только одно – главный военный США усомнился в нашей победе", - заметил Валентин Бадрак.
- Ранее президент США Джозеф Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения. Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который считает частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его.
- 30 мая тридцать боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня . Министерство обороны острова заявило, что в ответ на воздух поднялись тайваньские истребители. По сообщению тайваньского министерства, последнее китайское вторжение совершили 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.
- В Пекине считают, что Вашингтон пытается манипулировать Китаем в тайваньском вопросе и серьезно нарушает принцип одного Китая.
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