США, Канада и Мексика осудили антидемократические протесты в Бразилии

Об этом говорится в совместном заявлении , обнародованном на сайте Белого дома.

"Канада, Мексика и Соединенные Штаты осуждают атаки 8 января против бразильской демократии и мирной передачи власти. Мы поддерживаем Бразилию, защищающую свои демократические институты", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что правительства стран поддерживают свободное волеизъявление бразильского народа. Также отметили, что ожидают сотрудничества с президентом Лулой, чтобы и дальше работать "над достижением наших стран, Западного полушария и за ее пределами".

В свою очередь издание Deutsche Welle пишет , что в понедельник, 9 января, в Бразилии задержали около 1200 участников протестов в столице страны.

По информации бразильского медиахолдинга "Глобу", протестующие нанесли "непоправимый ущерб" зданиям, в которые ворвались во время беспорядков. Так они уничтожили часы конца XVIII века, подаренные королю Жуану VI. Также во время протестов была похищена редкая копия оригинала конституции Бразилии и повреждено полотно "Мулатки" Альберту ди Кавальканти, чье восстановление будет продолжаться не менее 90 дней.

Также издание пишет, что губернатор столичного округа Бразилиа Ибанейс Роша уволил главу службы безопасности Андерсона Торреса. Ранее он был министром юстиции в правительстве Болсонара, недавно госпитализирован.

8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто . Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала Сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.

Через несколько часов после прорыва протестующих правоохранители уволили в Бразилии здания конгресса, президентского дворца и Верховного суда.

В Соединенных Штатах заявили , что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии. Президент Джо Байден пристально смотрит за ситуацией.

9 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку правительству Бразилии и отметил, что Украина осуждает антидемократические действия.