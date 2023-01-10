Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир США, Канада и Мексика осудили антидемократические протесты в Бразилии

США, Канада и Мексика осудили антидемократические протесты в Бразилии

10 января, 2023 вторник
09:05
Мир

Главы Соединенных Штатов, Канады и Мексики выразили поддержку президенту Бразилии и заявили, что протесты, состоявшиеся в стране 8 января и в результате которых задержали около 1200 человек, являются нападением на демократию

Об этом говорится в совместном заявлении , обнародованном на сайте Белого дома.

"Канада, Мексика и Соединенные Штаты осуждают атаки 8 января против бразильской демократии и мирной передачи власти. Мы поддерживаем Бразилию, защищающую свои демократические институты", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что правительства стран поддерживают свободное волеизъявление бразильского народа. Также отметили, что ожидают сотрудничества с президентом Лулой, чтобы и дальше работать "над достижением наших стран, Западного полушария и за ее пределами".

В свою очередь издание Deutsche Welle пишет , что в понедельник, 9 января, в Бразилии задержали около 1200 участников протестов в столице страны.

По информации бразильского медиахолдинга "Глобу", протестующие нанесли "непоправимый ущерб" зданиям, в которые ворвались во время беспорядков. Так они уничтожили часы конца XVIII века, подаренные королю Жуану VI. Также во время протестов была похищена редкая копия оригинала конституции Бразилии и повреждено полотно "Мулатки" Альберту ди Кавальканти, чье восстановление будет продолжаться не менее 90 дней.

Также издание пишет, что губернатор столичного округа Бразилиа Ибанейс Роша уволил главу службы безопасности Андерсона Торреса. Ранее он был министром юстиции в правительстве Болсонара, недавно госпитализирован.

  • 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто . Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала Сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.
  • Через несколько часов после прорыва протестующих правоохранители уволили в Бразилии здания конгресса, президентского дворца и Верховного суда.
  • В Соединенных Штатах заявили , что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии. Президент Джо Байден пристально смотрит за ситуацией.
  • 9 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку правительству Бразилии и отметил, что Украина осуждает антидемократические действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Канада
Мексика
Бразилия
США
Читайте также:
9 января, 2023 понедельник
Британская разведка выяснила, где РФ прячет современные Су-57, которые использует для ударов по Украине
8 января, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать потепления
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
9 января, 2023 понедельник
Как только наместнику Лавры Павлу ограничат свободу, начнутся разговоры об обмене на пленных, - полит-эксперт Антонюк
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.74
  • EUR
    Покупка 41.6
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 января
09:12
Инфографика
Россия потеряла в Украине 710 военных, 4 беспилотника и 1 судно в сутки
09:01
За сутки в Луганской области враг убил 2 и ранил 4 жителей, еще 6 человек ранил в Донецкой области
08:57
Соледар
Британская разведка объяснила, почему россияне сосредоточились на штурме Соледара
08:32
Пятикратный победитель Лиги чемпионов в 33 года объявил о завершении карьеры
08:20
Эммануель Макрон
Франция и Япония будут помогать Украине справиться с последствиями российского вторжения, - Макрон
08:02
OPINION
Российский генштаб полон поклонников жанра фантастики
07:57
Россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, повреждены дома и кафе
07:32
OPINION
Николай Княжицкий
Кто и почему тормозит ограничение "русского мира" в Украине
07:25
"Пахнет отчаянием": в США прокомментировали усиление влияния Пригожина в России
07:10
ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов – возведение Генштаба
06:58
Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах
06:20
Пригожин использует сообщения о ситуации в Соледаре для укрепления репутации вагнеровцев, - ISW
06:04
Впервые с начала пандемии Саудовская Аравия упразднила ограничения на осуществление хаджа
05:46
Госдеп: США стремятся изменить динамику войны в Украине предоставлением нового пакета помощи
05:34
Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии
05:06
"Их много на складах по всей Европе": Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
04:37
Канада решила закупить 88 самых современных истребителей F-35
04:09
САУ FH77 BW Archer
Премьер Швеции пообещал предоставить Украине САУ Archer
03:41
Virgin Orbit осуществила первый запуск ракетоносителя со спутниками с территории Британии
03:14
В новый пакет помощи Украине от США могут войти БТР Stryker, - Politico
02:46
Арктика
"Восстановление озона идет по графику", - ученые довольны самой удачной экологической программой ООН
02:18
Россия в третий раз пытается продать украинский авиаремонтный завод в Крыму
01:50
В России разбился пассажирский самолет Ан-2. Есть жертвы
01:23
До конца года Украина получит 14 противодроновых систем VAMPIRE. Пентагон заказал их у производителя
00:54
США имеют план и ресурсы для всесторонней поддержки Украины на 2023 год, - Белый дом
00:27
Российская нефть подешевела до $38 за баррель на фоне цены Brent в $78
00:02
Польша запретила въезд российскому пропагандисту
2023, понедельник
9 января
23:59
РФ нанесла ракетный удар по Краматорску: погибли два человека
23:26
"Будут хорошие новости": Зеленский обсудил усиление оборонной поддержки с руководителями четырех стран
23:03
Зеленский: оккупанты сосредоточились на Соледаре, весь город в их трупах и шрамах от ударов, целых стен почти нет
23:02
"Украинцы победят агрессора": премьер Чехии Фиала подписал для ВСУ танк Т-72, который передадут Украине
22:49
С начала суток оккупанты 94 раза обстреляли Сумщину и сбросили с дрона два взрывных устройства
22:28
Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший
21:47
В Минобороны Британии пообещали увеличить поддержку Украины в 2023 году
21:44
В Киеве растет уровень энергопотребления и количество аварий, - YASNO
21:30
Обзор
Укрепление обороны Бахмута, "вагнеровцы" мощно штурмуют Соледар, РФ и Беларусь расширили военные учения. Мировые СМИ об Украине 9 января
21:29
Обновлено
Ракетный удар по Очакову на Николаевщине: есть раненые, повреждено более 100 зданий
21:10
Граждан Беларуси на въезде в Литву спрашивают, чей Крым - литовское МВД
21:07
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Бои за Бахмут и Соледар. Авиационные учения в Беларуси: угрозы и последствия. Колонка Сергея Згурца
21:00
Экспорт лука из Польши вырос на 41%: Украина оказалась на третьем месте среди покупателей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV