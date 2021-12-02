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США, Канада, Британия и ЕС обратились к Беларуси с требованием остановить нелегальную миграцию и освободить около 900 политзаключенных

2 декабря, 2021 четверг
21:32
Мир Беларусь протест

Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и Европейский Союз опубликовали совместное заявление по поводу санкций против Беларуси, которые ввели 2 декабря

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.

"Мы призываем режим безоговорочно и без промедлений освободить почти 900 политических заключенных, прекратить свою кампанию репрессий, выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ и принять существенные шаги для решения вопросов, затронутых в рамках Венского механизма ОБСЕ", - идет сообщении.

В заявлении подчеркнули, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко должен немедленно начать диалог с представителями демократической оппозиции и гражданским обществом. Это должно пройти под международным наблюдением и привести страну к честным президентским выборам.

Кроме того, Лукашенко призвали остановить нелегальную миграцию из-за границ европейских стран.

"Мы снова требуем от режима Лукашенко немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах, способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить значительных потерь", - подчеркнули в заявлении. .

В обращении США, Канада, Британия и ЕС отметили, что поддерживают демократические устремления людей в Беларуси и осуждают режим за попытки подавить СМИ и гражданское общество за высказывание правды о стране.

  • 2 декабря Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали авиакомпании, организации, предприятия и 17 физлиц.
  • Позже стало известно, что Министерство финансов США утвердило санкции против 20 граждан и 12 компаний Беларуси за нарушение прав человека и провокацию миграционного кризиса.
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