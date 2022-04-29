США изучают цели и последствия авиаудара по Киеву

Об этом сообщает CNN .



Пентагону также интересен тип ракет, которыми Россия атаковала Киев во время встречи генсека ООН Антониу Гутерриш с Владимиром Зеленским.



"Мы все еще пытаемся проанализировать это и выяснить, что здесь произошло, что было поражено и каким боеприпасом", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

28 апреля в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что при обстреле Киева - Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение международным правом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb