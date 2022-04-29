США изучают цели и последствия авиаудара по Киеву
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают главные цели и последствия ракетного удара по Киеву
Об этом сообщает CNN .
Пентагону также интересен тип ракет, которыми Россия атаковала Киев во время встречи генсека ООН Антониу Гутерриш с Владимиром Зеленским.
"Мы все еще пытаемся проанализировать это и выяснить, что здесь произошло, что было поражено и каким боеприпасом", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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