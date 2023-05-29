На таких темах акцентировали внимание международные издания 29 мая.

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Для ведущих изданий США главной темой выходных было соглашение о долгах своей страны. С приближением даты, когда страна может быть не в состоянии оплатить свои счета, если конгресс не повысит или приостановит максимальный предел долга в 31,4 триллиона долларов, разгорелись оживленные дискуссии между представителями властей США. Как пишет The Washington post, достигнув соглашения о повышении предела федерального долга, президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти могут претендовать на победу, которая казалась невозможной всего несколько дней назад.

Имея несколько дней до дефолта, правительство, президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти в субботу вечером объявили о соглашении про повышение верхнего предела федерального долга и финансировании правительства на следующие два года.

Соглашение многое означает как для Байдена, так и для Маккарти. Байден может указать на соглашение, которое, по крайней мере временно, избавит его от головной боли – долга США, в то же время опровергнув требования республиканцев относительно резкого сокращения внутренних расходов. Маккарти заключает соглашение, сокращающее федеральные расходы и увеличивающее некоторые требования к работе по программам федеральной помощи.

The New York Times, Байден, либералы подталкивали Байдена заставить республиканцев полностью сократить долговое ограничение, заявляя о праве игнорировать его согласно 14-й поправке конституции США. Хотя Байден соглашался с толкованием конституции, он пришел к выводу, что это слишком рискованно, поскольку дефолт может быть реальностью, пока этот вопрос рассматривается в судах.

The Economist назвал это соглашение таким, что позволит избежать финансового Армагеддона. Ведь последствия долгового дефолта, первого в современной истории Америки, могут оказаться ужасными: шок от срыва на крупнейшем рынке суверенных долгов, на который приходится примерно одна треть мирового общего объема и лежит в основе ценообразования на финансовых рынках повсюду, грозит каждой экономике мира. Прорыв, достигнутый 27 мая, стал облегчением для всех, в том числе и для Украины, которая во многом зависит от финансовой и военной поддержки американцев в войне с Россией. Это соглашение, если оно пройдет через конгресс, приостановит ограничение долга на два года. Это удобно откладывает любую будущую драму с ограничением долга на период после президентских выборов 2024 года. В течение двух лет будут ограничены некоторые государственные программы, но не расходы, связанные с обороной.

Фото: reuters

Также мировые СМИ много писали о победе Эрдогана на выборах президента Турции. Например, в Politico написали статью, которую назвали: "Жизненно необходимое государство НАТО с экономикой в беде только что дало своему сильному президенту еще пять лет".

После двух десятилетий пребывания у власти Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свое господство в турецкой политике, победив на воскресных президентских выборах. Вопрос, который сейчас стоит перед Турцией и перед миром в целом, состоит в том, что лидер сильной страны будет делать дальше.

Критики президента говорят, что его победа отражает контроль над государственными ресурсами. Они говорят, что он делает страну более авторитарным государством из-за своего влияния на большинство СМИ и аресты ведущих деятелей оппозиции и гражданского общества. Многие оппозиционные группы опасаются, что еще пять лет пребывания Эрдогана у власти могут нанести сокрушительный удар по турецкой демократии.

Сторонники Эрдогана отрицают, что голосование отражает оценку турками его 20 лет пребывания в должности сначала премьер-министра, а затем президента. Они говорят, что страна гораздо сильнее, чем она была 20 лет назад.

Наибольшее внимание для других стран имеет то, что означает переизбрание Эрдогана относительно позиции Турции по мировым делам. Под его правлением Турция стала решающим игроком и дерзким союзником по многим жизненно важным вопросам, не в последнюю очередь в войне России в Украине.

Анкара отказалась присоединиться к санкциям против России после вторжения Путина в Украину, но сыграла важную роль в переговорах по соглашению о разрешении экспорта украинского зерна через Черное море. Как член НАТО Турция одобрила вступление Финляндии в Альянс, но до сих пор блокирует членство Швеции.

Теперь, когда выборы закончились, Эрдоган сильнее, чем когда-либо. Союзники Турции по НАТО будут пристально наблюдать за следующими шагами президента Эрдогана.