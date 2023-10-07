США инициируют предоставление Польше системы "Железный купол" в обмен на передачу Patriot Украине, - Politico

Об этом сообщает Politico.

Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передают Украине.

Такая схема была предложена после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" – высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.

Издание отмечает, что Польша может передать Украине системы, приобретенные в прошлом году в США.