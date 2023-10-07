США инициируют предоставление Польше системы "Железный купол" в обмен на передачу Patriot Украине, - Politico
Соединенные Штаты Америки рассматриваю вариант трехстороннего обмена системами ПВО между НАТО, Польшей и Украиной, в результате которого Киев получит дополнительные Patriot
Об этом сообщает Politico.
Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передают Украине.
Такая схема была предложена после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" – высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.
Издание отмечает, что Польша может передать Украине системы, приобретенные в прошлом году в США.
- Напомним, 1 декабря Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в размере $1 млрд, дополнительную помощь на $850 млн, а также желанный Patriot.
- Это решение изменило и официальную позицию Берлина, которая в январе заявила , что также передаст Украине одну батарею Patriot. Часть оборудования в "немецкий Петриот" передали Нидерланды. В феврале в Германии начались учения для украинских военных, которые овладевали ЗРК. А в апреле оба дивизиона Patriot прибыли в Украину, усилив ПВО Сил обороны.
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