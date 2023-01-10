США имеют план и ресурсы для всесторонней поддержки Украины на 2023 год, - Белый дом
Соединенные Штаты имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют
Об этом журналистам в понедельник заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает "Голос Америки".
Он отметил, что американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики – как республиканцы, так и демократы – опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о том, что по этому вопросу существуют глубокие разногласия, неуместны.
Салливан обратил внимание на статью главных республиканцев, бывшего госсекретаря США Кондолизы Райз и эксминистра обороны Роберта Гейтса в The Washington Post, где они выступили с призывом немедленно увеличить поддержку для Украины.
"Она (статья) появилась, кажется, в течение 24 часов после того, как Соединенные Штаты объявили о крупнейшем, самом масштабном, влиятельном пакете военной помощи Украине с начала войны на более трех миллиардов долларов", - напомнил советник Байдена.
Кроме того, добавил он, Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 миллиардами долларов помощи Украине и союзникам, тогда как Белый дом просил о 37 миллиардах.
"Мы начинаем их (средства) выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Следовательно, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину – как необходимую ей помощь, так и экономическую, гуманитарную и энергетическую – есть подтвержденной и непоколебимой на протяжении всего 2023 года», – подчеркнул Салливан, добавив, что за поддержку Украины выступает большинство американцев.
В поддержку Украины Соединенными Штатами выступает большинство американцев, подчеркнул чиновник. По его мнению, попытки продвижения нарратива о существовании "глубоких разногласий" или определенной угрозы постоянной поддержке Украины со стороны США неуместны.
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