США и Южная Корея заключили знаковое соглашение по противодействию ядерной угрозе КНДР
Вашингтон будет периодически отправлять атомные подлодки США в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию
Об этом пишет BBC.
США и Южная Корея заключили историческое соглашение по противодействию севернокорейской ядерной угрозе: Вашингтон согласился периодически направлять американские атомные подводные лодки в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию. Южная Корея согласилась не разрабатывать собственное ядерное оружие.
По словам президента США Джо Байдена, Вашингтонская декларация усилит сотрудничество союзников по сдерживанию севернокорейского нападения.
Находившийся с государственным визитом в Белом доме президент Южной Кореи Юн Сук Йол заявил, что Вашингтонская декларация знаменует собой "беспрецедентное" обязательство США усилить оборону, сдерживать нападения и защищать союзников США путем применения ядерного оружия.
- Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил , что ядерная атака Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников станет концом режима, который решится на такие действия, то есть окружения Ким Чен Ына.
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