США и Южная Корея заключили знаковое соглашение по противодействию ядерной угрозе КНДР

Об этом пишет BBC.

США и Южная Корея заключили историческое соглашение по противодействию севернокорейской ядерной угрозе: Вашингтон согласился периодически направлять американские атомные подводные лодки в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию. Южная Корея согласилась не разрабатывать собственное ядерное оружие.



По словам президента США Джо Байдена, Вашингтонская декларация усилит сотрудничество союзников по сдерживанию севернокорейского нападения.



Находившийся с государственным визитом в Белом доме президент Южной Кореи Юн Сук Йол заявил, что Вашингтонская декларация знаменует собой "беспрецедентное" обязательство США усилить оборону, сдерживать нападения и защищать союзников США путем применения ядерного оружия.