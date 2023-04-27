Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир США и Южная Корея заключили знаковое соглашение по противодействию ядерной угрозе КНДР

США и Южная Корея заключили знаковое соглашение по противодействию ядерной угрозе КНДР

27 апреля, 2023 четверг
13:56
Мир

Вашингтон будет периодически отправлять атомные подлодки США в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию

Об этом пишет BBC.

США и Южная Корея заключили историческое соглашение по противодействию севернокорейской ядерной угрозе: Вашингтон согласился периодически направлять американские атомные подводные лодки в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию. Южная Корея согласилась не разрабатывать собственное ядерное оружие.

По словам президента США Джо Байдена, Вашингтонская декларация усилит сотрудничество союзников по сдерживанию севернокорейского нападения.

Находившийся с государственным визитом в Белом доме президент Южной Кореи Юн Сук Йол заявил, что Вашингтонская декларация знаменует собой "беспрецедентное" обязательство США усилить оборону, сдерживать нападения и защищать союзников США путем применения ядерного оружия.

  • Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил , что ядерная атака Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников станет концом режима, который решится на такие действия, то есть окружения Ким Чен Ына.
КНДР
Южная Корея
Джо Байден
ядерная безопасность
США
Читайте также:
Василь Ломаченко
26 апреля, 2023 среда
MEGOGO отказался от трансляции следующего боя Ломаченко
Президент України Володимир Зеленський
26 апреля, 2023 среда
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским, в Украину прибудет представитель китайского правительства
Марія Захарова
26 апреля, 2023 среда
В МИД РФ отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 40.9
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
15:24
Эксклюзив
Россияне даже не появляются на судах для проверки украинского продовольствия, - Братчук
15:20
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит РФ, а не спровоцирует ее к эскалации
15:15
Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "Единой России"
15:08
Обновлено
В лесу на севере Польши обнаружили обломки военного объекта, вероятно, ракеты "воздух – земля", – СМИ
15:05
Владимир Сальдо
Коллаборант Сальдо является владельцем компании в Великобритании, несмотря на то, что он находится под санкциями, — The Guardian
14:59
Били из артиллерии, минометов, вертолета и ракетами: россияне с утра обстреляли Сумщину 8 раз
14:59
Премьер Молдовы заявил, что в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты на 9 мая
14:58
Возможны заморозки, местами пройдут грозы: прогноз погоды на последние дни апреля от Натальи Диденко
14:38
Обновлено
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина
14:32
На стороне ВСУ воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев, - Politico
14:25
Эксклюзив
Бахмут, Авдеевку и Марьинку агрессоры хотели бы захватить и показать победу до 9 мая, - полковник СБУ Костенко
14:14
Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане и пригласил его в Украину
14:12
Захоронения в Мариуполе, зафиксированные на снимках спутника, могут принадлежать российским военным, - Андрющенко
14:10
Прозаик и нобелевский лауреат из Перу Марио Варгас Льоса стал послом "Save Ukrainian Culture"
14:01
OPINION
Китай попытается навредить украинскому контрнаступлению?
13:57
Во временно оккупированном Крыму россияне задержали двух крымских татар
13:56
Россияне заставляют работников временно оккупированных предприятий смотреть пропагандистские фильмы
13:48
Джо Байден
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль спел для Байдена
13:42
Комитет Европарламента поддержал продление на год беспошлинной торговли с Украиной
13:25
Больше телеком-компаний смогут бронировать работников: Минцифры расширило критерии
12:56
Грабил и держал в неволе жителей оккупированного села в Киевской области: росгвардейцу объявили подозрение
12:55
НАТО обучило и вооружило более 9 бригад ВСУ, более 98% обещанной Украине техники уже поставлено, – Столтенберг
12:44
SpaceX запустит на орбиту спутник ViaSat-3 Americas массой примерно 6 тонн
12:36
Порошенко за границей нашел еще одну крупную партию техники для ВСУ – готовят контракты
12:32
Эксклюзив
Утром в Авдеевке зафиксировали ракетные удары и обстрелы из танков, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
12:26
В Украине подтоплены 704 домохозяйства и 98 домов
12:25
Раненый на Антоновском мосту итальянский журналист проигнорировал предостережение ВСУ
12:24
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки обстреляли дома, школу, убили трех человек, ранили четверых
12:23
Эксклюзив
На фронте произошел конфликт между двумя частными военными структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
12:20
Россиянин признал убийства украинских военнопленных после допросов, - перехват СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаева
"Россияне имели информацию об аэродроме Канатово до полномасштабного вторжения": журналистка Данилюк-Ярмолаева о деле Червинского
12:05
Украина является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию, - Globsec
12:02
OPINION
Тотемы, политика и ревность
11:38
Самый старый осужденный за преступления во время Холокоста умер в возрасте 102 лет
11:37
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Чего на самом деле хочет Китай. И кто такой голубь мира между Украиной и РФ Ли Хуэй
11:32
"Был без бронежилета, но в жилете с надписью "Пресса": в ИМИ рассказали подробности гибели Богдана Битика
11:22
Обновлено
Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 24 единиц
11:17
Эксклюзив
В Уголовном кодексе Беларуси появилась статья о сознательном переходе на сторону противника, - основатель "Белого легиона"
11:11
Обновлено
В Украине возобновят работу 35 комплексов фиксации автонарушений. Адреса
11:07
Эксклюзив
Разговор Си Цзиньпина с Зеленским могло стимулировать заявление китайского посла о суверенитете постсоветских республик, - эксперт-международник Осипенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV