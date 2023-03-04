Об этом сообщает "Голос Америки".

На совместной пресс-конференции представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта они проведут обучение "Щит свободы" - командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования. В этот же период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

Представитель американских военных сообщил, что учения будут включать упражнения по совместной высадке десанта, а по своему масштабу они будут сравнимы с крупнейшими весенними полевыми учениями союзников Foal Eagle.