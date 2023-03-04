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США и Южная Корея в середине марта проведут совместные военные учения

4 мартa, 2023 суббота
03:09
Мир

Американские и южнокорейские военные объявили о проведении крупнейших совместных учений за последние пять лет, которые пройдут 13-23 марта

Об этом сообщает "Голос Америки".

На совместной пресс-конференции представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта они проведут обучение "Щит свободы" - командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования. В этот же период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

Представитель американских военных сообщил, что учения будут включать упражнения по совместной высадке десанта, а по своему масштабу они будут сравнимы с крупнейшими весенними полевыми учениями союзников Foal Eagle.

  • Северная Корея угрожает принять "беспрецедентно" решительные меры против таких учений. По всей вероятности, она ответит на них ракетными испытаниями, поскольку рассматривает подобные маневры как репетицию вторжения.
Южная Корея
США
Военные новости
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