США и Южная Корея в середине марта проведут совместные военные учения
Американские и южнокорейские военные объявили о проведении крупнейших совместных учений за последние пять лет, которые пройдут 13-23 марта
Об этом сообщает "Голос Америки".
На совместной пресс-конференции представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта они проведут обучение "Щит свободы" - командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования. В этот же период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.
Представитель американских военных сообщил, что учения будут включать упражнения по совместной высадке десанта, а по своему масштабу они будут сравнимы с крупнейшими весенними полевыми учениями союзников Foal Eagle.
- Северная Корея угрожает принять "беспрецедентно" решительные меры против таких учений. По всей вероятности, она ответит на них ракетными испытаниями, поскольку рассматривает подобные маневры как репетицию вторжения.
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