США и Южная Корея провели совместные военные учения: были задействованы высокотехнологичные системы вооружения

Об этом пишет Reuters.

Указано, что учения прошли в рамках усилий по модернизации вооруженных сил. В них приняло участие более 120 солдат с обеих сторон. Они тренировались в макете города, внешне похожем на Пхеньян, построенном в Корейском центре боевой подготовки в горах в восточном городе Индже.

Для учений привлекли различные высокотехнологичные системы вооружений, которые должны усилить будущие боевые возможности. Форма военных была оборудована многофункциональными интегрированными системами лазерного поражения (MILES): они используются для имитации реальных боевых действий.

Кроме того, для разведки задействовали дроны, а Южная Корея тренировалась использовать многоцелевой беспилотный транспорт для перевозки раненых.

"С помощью беспилотников мы смогли подтвердить передвижение противника и нанести по нему удар самым современным ударным оборудованием, что позволило нам максимизировать результаты операции, минимизировав при этом ущерб для наших сил", - прокомментировал обучение один из военных.