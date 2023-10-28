США и Южная Корея провели совместные военные учения: были задействованы высокотехнологичные системы вооружения
США и Южная Корея провели совместные военные учения с использованием высокотехнологичных систем вооружения: были задействованы дроны, беспилотные авто и переносные лазерные датчики
Об этом пишет Reuters.
Указано, что учения прошли в рамках усилий по модернизации вооруженных сил. В них приняло участие более 120 солдат с обеих сторон. Они тренировались в макете города, внешне похожем на Пхеньян, построенном в Корейском центре боевой подготовки в горах в восточном городе Индже.
Для учений привлекли различные высокотехнологичные системы вооружений, которые должны усилить будущие боевые возможности. Форма военных была оборудована многофункциональными интегрированными системами лазерного поражения (MILES): они используются для имитации реальных боевых действий.
Кроме того, для разведки задействовали дроны, а Южная Корея тренировалась использовать многоцелевой беспилотный транспорт для перевозки раненых.
"С помощью беспилотников мы смогли подтвердить передвижение противника и нанести по нему удар самым современным ударным оборудованием, что позволило нам максимизировать результаты операции, минимизировав при этом ущерб для наших сил", - прокомментировал обучение один из военных.
- 22 октября Военно-морские силы Южной Кореи и Соединенных Штатов завершили недельные противолодочные учения у побережья острова Гуам. Целью было повысить навыки ведения противолодочной войны с учетом угроз со стороны Северной Кореи.
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