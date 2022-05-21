Об этом сообщает Bloomberg.



Страны планируют работать вместе, чтобы обеспечить цепи поставок энергетики на фоне роста спекуляций РФ на энергетическом рынке.



В заявлении глав стран война России названа "главной" среди угроз международному порядку, которая положила начало переломному моменту мировой истории.



В то же время Южная Корея до сих пор закупает нефть у РФ, хотя в последние недели уровень экспорта упал.

Напомним, Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки по морю.