США и Южная Корея будут сотрудничать, чтобы усилить санкции и экспортный контроль над Россией
Президенты США и Южной Кореи пообещали продолжать давление на Россию с помощью санкций и экспортного контроля
Об этом сообщает Bloomberg.
Страны планируют работать вместе, чтобы обеспечить цепи поставок энергетики на фоне роста спекуляций РФ на энергетическом рынке.
В заявлении глав стран война России названа "главной" среди угроз международному порядку, которая положила начало переломному моменту мировой истории.
В то же время Южная Корея до сих пор закупает нефть у РФ, хотя в последние недели уровень экспорта упал.
- Напомним, Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки по морю.
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