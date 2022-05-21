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США и Южная Корея будут сотрудничать, чтобы усилить санкции и экспортный контроль над Россией

21 мая, 2022 суббота
12:33
Экономика санкции против РФ

Президенты США и Южной Кореи пообещали продолжать давление на Россию с помощью санкций и экспортного контроля

Об этом сообщает Bloomberg.

Страны планируют работать вместе, чтобы обеспечить цепи поставок энергетики на фоне роста спекуляций РФ на энергетическом рынке.

В заявлении глав стран война России названа "главной" среди угроз международному порядку, которая положила начало переломному моменту мировой истории.

В то же время Южная Корея до сих пор закупает нефть у РФ, хотя в последние недели уровень экспорта упал.

  • Напомним, Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки по морю.

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