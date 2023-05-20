США и Япония вводят новые санкции против России

Об этом пишет Nikkei Assia.

В заявлении говорится, что лидеры G7 "подтвердили приверженность совместно противостоять незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины".

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что между Вашингтоном и его партнерами велись очень конкретные дискуссии по поводу новых санкций.

"Новые санкции были запланированы "в поддержку сегодняшнего обязательства лидеров G7 по дальнейшему противодействию лицам, работающим в секторах, ключевых для российской военно-промышленной базы, включая предприятия, связанные с аэрокосмической, квантовой вычислительной техникой и финансами" , – сообщило министерство финансов США.

Отмечается, что заявление включает санкции против 22 человек и 104 организаций, введенных Министерством финансов США. Также Государственный департамент Соединенных Штатов ввел санкции против около 200 человек, организаций, судов и самолетов. Министерство торговли США также значительно расширило свой экспортный контроль по России, добавив в список 71 организацию.

Между тем, в пятницу правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против России, включая замораживание активов около 100 человек и организаций, которые пытаются обойти существующие санкции.

Япония запретит экспорт около 80 российских организаций, связанных с вооруженными силами России. Этим компаниям также будет запрещено предоставлять архитектурные и инженерные услуги русским заказчикам.