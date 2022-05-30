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США и Великобритания противостоят Старой Европе за победу Украины, - Юнус

30 мая, 2022 понедельник
15:53
война с Россией

Политолог, эксперт по международной политике Рамис Юнус считает, что страны Старой Европы три месяца ничего не хотели делать, но Украина за уши их дотянула до шестого пакета санкций. Старая Европа не заинтересована в настоящей победе Украины потому, что для нее важнее сохранить ситуацию и загнать проблему внутрь

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Политолог отметил: "Задержание принятия шестого пакета санкций и какофония со стороны стран Западной Европы в виде заявления Макрона и его министров по поводу ЕС, поддаки Шольца , задержка поставки гаубиц и немецкого вооружения , предложение итальянцев относительно четырех капитулянтских пунктов, затем заявления в Давосе, проблема принятия нефтяного эмбарго – все это говорит, что в Европе лоббисты будут до конца искать лазейки для того, чтобы затянуть реальную поддержку Украины".

Рамис Юнус подчеркнул, что любая поддержка Украины – это давление на Россию, потому не все страны в этом заинтересованы.

"И сегодня идет противостояние с одной стороны США и Великобритания и с другой стороны Старая Европа, которая не заинтересована в настоящей победе Украины потому, что для них важнее сохранить ситуацию в таком же состоянии, как выйдет и как было в 2015 году. Для них важно загнать проблему внутрь, и поэтому очень важно, чтобы Украина и ее общество понимали, что нужно продолжать диктовать свои условия, как это происходило последние три месяца. Страны Старой Европы три месяца ничего не хотели делать, но Украина за уши их дотянула до шестого пакета санкций. Вот и продолжайте их дальше тянуть за уши в седьмой пакет" - заметил эксперт по вопросам международной политики.

Юнус добавил, что сейчас ситуация для Украины лучше, чем была три месяца назад, соответственно, своими успехами на фронте нужно продолжать дипломатически давить на Старую Европу и жестко прекращать даже намеки на какие-то территориальные уступки.

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