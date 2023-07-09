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OPINION

США и Великобритания: перетягивание одеяла за влияние на Европу

Виктор Шлинчак
9 июля, 2023 воскресенье
08:06
Мнение

Уоллес выступал за упрощенное вступление Украины в НАТО, а также за скорую передачу нам ударной авиации

США и Великобритания начали конкурировать за влияние в Европе. И не только. Пример "перетягивания одеял" - блокирование Вашингтоном назначения Бена Уоллеса (министра обороны Великобритании) на должность генсека НАТО. Как известно, Уоллес выступал за упрощенное вступление Украины в НАТО, а также за скорую передачу нам ударной авиации. The Telegraph пишет, что Великобритания объявила об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 без "зеленого света" из Вашингтона. Что в Белом Доме восприняли как недружественный шаг.

Также Великобритания вырисовывает новую ось влияния в Европе, которая будет охватывать Польшу, страны Балтии и (в перспективе) Украину.

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Опасно ли такое соперничество для нас? Еще пока нет. Поскольку и США, и Великобритания не давали никаких поводов сомневаться в их поддержке Украины. Первые делают ставку на финансовую поддержку, вторые – на победу Украины над Россией. Эти нюансы очень чувствительны.

Потому что, если Британия считает, что Лондону следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации (недавнее заявление премьер-министра Сунака), то в США, похоже, идут только по одному сценарию — изматывание и тотальное истощение России войной в Украине. Чтобы затем ослабленный режим пошел на переговоры.

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Кто из этих сторон имеет больший талант предсказаний и оправданных стратегий, покажет время. Причем это станет понятно в краткосрочной перспективе 2-3 лет.

Для нас в нынешнем моменте позиция Британии выглядит более понятной и последовательной. США всегда полагались на игру в долгую. И их можно понять тоже – они все время оглядываются на свои страхи. Какие выросли после развала Советского Союза.

В любом случае это противостояние не будет агрессивным по отношению к Украине. Но оно однозначно будет на нас влиять.

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Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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