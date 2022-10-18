Об этом говорится в совместном заявлении директора Управления контроля за иностранными активами США (OFAC) Андреа Гаки и Директора Управления по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI) Джайлз Томсо.

Они отметили, что остаются преданными тесным контактам стран и видят "важную почву для выведения сотрудничества на новый уровень".

Согласно заявлению, OFAC и OFSI выполняют подобные функции и обладают схожими инструментами, в частности, имеют возможность применять гражданские финансовые взыскания.

"Таким образом, мы решили еще больше углубить сотрудничество между OFSI и OFAC, чтобы усилить как наши собственные возможности, так и поддержку, которую мы оказываем находящимся на передовой эффективному внедрению санкций", - отметили Гаки и Томсон.

По словам чиновников, они рассчитывают на преимущества сотрудничества не только в связи с санкциями, введенными в ответ на вторжение России в Украину, но и "в пределах различных режимов часто применяемых режимов".

Гаки и Томсон отметили, что OFAC и OFSI сосредоточены на общих подходах к "киберугрозам и злоупотреблениям цифровыми ресурсами, расширению обмена информацией и гарантированию того, что наши санкции не будут препятствовать гуманитарной торговле и помощи нуждающимся".

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