США и Великобритания договорились "вывести на новый уровень" сотрудничество по санкциям против России
Вашингтон и Лондон договорились усилить сотрудничество по внедрению и реализации финансовых санкций против России
Об этом говорится в совместном заявлении директора Управления контроля за иностранными активами США (OFAC) Андреа Гаки и Директора Управления по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI) Джайлз Томсо.
Они отметили, что остаются преданными тесным контактам стран и видят "важную почву для выведения сотрудничества на новый уровень".
Согласно заявлению, OFAC и OFSI выполняют подобные функции и обладают схожими инструментами, в частности, имеют возможность применять гражданские финансовые взыскания.
"Таким образом, мы решили еще больше углубить сотрудничество между OFSI и OFAC, чтобы усилить как наши собственные возможности, так и поддержку, которую мы оказываем находящимся на передовой эффективному внедрению санкций", - отметили Гаки и Томсон.
По словам чиновников, они рассчитывают на преимущества сотрудничества не только в связи с санкциями, введенными в ответ на вторжение России в Украину, но и "в пределах различных режимов часто применяемых режимов".
Гаки и Томсон отметили, что OFAC и OFSI сосредоточены на общих подходах к "киберугрозам и злоупотреблениям цифровыми ресурсами, расширению обмена информацией и гарантированию того, что наши санкции не будут препятствовать гуманитарной торговле и помощи нуждающимся".
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