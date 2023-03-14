Об этом говорится в совместном заявлении лидеров AUKUS, обнародованном в понедельник, передает Укринформ.

"Первой большой инициативой AUKUS было наше историческое трехстороннее решение поддержать Австралию в приобретении ядерных подлодок с обычным вооружением. Сегодня мы раскрываем наш путь для достижения этой важной возможности", - отмечается в заявлении.

При этом говорится, что три страны вместе будут заниматься разработкой и изготовлением первой атомной подлодки SSN-AUKUS на основе британского проекта, который будет оснащен передовыми технологиями всех трех стран Альянса.

В то же время, уже в этом году австралийские военные моряки и гражданский персонал присоединятся к ВМС США и Британского Королевского флота для прохождения учений. Кроме того, американские атомные подлодки в 2023 году увеличат количество визитов в порты Австралии для проведения учений. Британские подводники продолжат эту практику в 2026 году. В 2027 году США и Британия планируют начать передовую ротацию подлодок, чтобы ускорить обучение военно-морскому персоналу Австралии.

После 2030 года Соединенные Штаты намерены продать Австралии три подлодки класса "Вирджиния" с возможностью продажи еще двух, если в этом будет необходимость. В конце 2030-х годов Великобритания планирует завершить строительство своей первой лодки SSN-AUKUS. Еще через десять лет, строительство такой же лодки должно завершиться в Австралии.