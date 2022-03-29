США и Великобритания будут оказывать нам помощь, но их готовность стать гарантами безопасности для Украины – вопрос открытый, - Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что военная, политическая и экономическая поддержка партнеров Украины не уменьшится
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
“Я надеюсь, что Украина будет получать бесперебойную военную поддержку со стороны наших союзников. По крайней мере США являются нашим надежным союзником. США вместе с Великобританией говорят, что санкции с РФ не будут сняты, если будет какая-нибудь промежуточная договоренность Украины с Россией. Они отмечают, что Путин должен изменить политику и вывести войска с территории Украины”, - пояснил Княжицкий.
Княжицкий отметил, что главным открытым вопросом является готовность этих стран стать гарантами безопасности Украины.
“Вопрос гарантов безопасности для Украины открыт. Мы наблюдаем за поддержкой США и Великобритании, но они не хотят закрывать небо над Украиной. Ведь закрытие неба предполагает вступление войск НАТО в войну против России. И если они станут гарантами нашей безопасности, а Россия нарушит договор, то они должны в течение трех дней вступить в такую войну. Поэтому, согласятся или нет такие страны как США и Великобритания, вопрос открытый”, - добавил Княжицкий.
Княжицкий считает, что США и Великобритания будут поддерживать Украину до тех пор, пока, по их мнению, это не станет началом Третьей мировой войны.
- Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прекращение огня недостаточно для отмены санкций против России.
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