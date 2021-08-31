США и Украина подписали новое стратегическое оборонное рамочное соглашение
Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне с рабочим визитом, рассказал, что Украина и США подписали новое оборонное соглашение
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Новый этап в сотрудничестве и в оборонной сфере. Подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - написал Зеленский.
Соответствующее соглашение подписали глава Пентагона и министр обороны Украины Андрей Таран.
Документ предусматривает внедрение оборонно-промышленных реформ с целью поддержки устремлений Украины в НАТО и углубления сотрудничества по безопасности в Черном море, кибероборону и обмен между разведками.
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