США и Украина подписали новое стратегическое оборонное рамочное соглашение

Об этом президент сообщил в Twitter.



"Новый этап в сотрудничестве и в оборонной сфере. Подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - написал Зеленский.



Соответствующее соглашение подписали глава Пентагона и министр обороны Украины Андрей Таран.



Документ предусматривает внедрение оборонно-промышленных реформ с целью поддержки устремлений Украины в НАТО и углубления сотрудничества по безопасности в Черном море, кибероборону и обмен между разведками.

Новый этап в сотрудничестве в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 31, 2021