США и Украина обсудили укрепление торговых и инвестиционных отношений

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Меры по укреплению украинско-американского сотрудничества в сфере торгово-экономических и инвестиционных отношений. Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра экономики Украины Алексея Любченко с Торговым представителем США Кэтрин Тай в Вашингтоне", - говорится в сообщении.



По словам Любченко, общим приоритетом в развитии торговой политики Украины и США является служение обществу и развитие человеческого капитала.



"Построение общих правил цифровой торговли и защиты прав интеллектуальной собственности является весомым вкладом в развитие человеческого капитала в Украине и США. Поэтому предлагаю уделить особое внимание этим направлениям в дальнейшем диалоге", - цитирует пресс-служба слова Любченко.



Министр также отметил многолетнее тесное сотрудничество, в частности в рамках Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям. Сегодня также действуют рабочие группы по вопросам усиления защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мероприятий, уменьшению технических барьеров в двусторонней торговли.



Тай со своей стороны отметила амбициозность программ экономических реформ в Украине и подчеркнула важность дальнейшего проведения прозрачных реформ, построения систем, основанных на принципах верховенства права в Украине. Она выразила уверенность, что эти усилия позволят изменить доверие к украинскому правительству и создать благоприятную среду для развития бизнеса.



Стороны также обсудили пути увеличения инвестиций между двумя странами, а также регуляторные вопросы, вопросы цифровой торговли, проблемы интеллектуальной собственности, совершенствования корпоративного управления, вопросы негативного влияния избыточных мощностей производства стали и алюминия в странах с нерыночной экономикой и тому подобное.

В пресс-службе добавили, что стороны также подтвердили готовность углублять торгово-экономические отношения и поддерживать постоянный диалог в будущем.