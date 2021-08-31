США и Украина обсудили укрепление торговых и инвестиционных отношений
Первый вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко и торговый представитель США Кэтрин Тай обсудили укрепление торговых и инвестиционных отношений двух стран
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"Меры по укреплению украинско-американского сотрудничества в сфере торгово-экономических и инвестиционных отношений. Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра экономики Украины Алексея Любченко с Торговым представителем США Кэтрин Тай в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
По словам Любченко, общим приоритетом в развитии торговой политики Украины и США является служение обществу и развитие человеческого капитала.
"Построение общих правил цифровой торговли и защиты прав интеллектуальной собственности является весомым вкладом в развитие человеческого капитала в Украине и США. Поэтому предлагаю уделить особое внимание этим направлениям в дальнейшем диалоге", - цитирует пресс-служба слова Любченко.
Министр также отметил многолетнее тесное сотрудничество, в частности в рамках Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям. Сегодня также действуют рабочие группы по вопросам усиления защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мероприятий, уменьшению технических барьеров в двусторонней торговли.
Тай со своей стороны отметила амбициозность программ экономических реформ в Украине и подчеркнула важность дальнейшего проведения прозрачных реформ, построения систем, основанных на принципах верховенства права в Украине. Она выразила уверенность, что эти усилия позволят изменить доверие к украинскому правительству и создать благоприятную среду для развития бизнеса.
Стороны также обсудили пути увеличения инвестиций между двумя странами, а также регуляторные вопросы, вопросы цифровой торговли, проблемы интеллектуальной собственности, совершенствования корпоративного управления, вопросы негативного влияния избыточных мощностей производства стали и алюминия в странах с нерыночной экономикой и тому подобное.
В пресс-службе добавили, что стороны также подтвердили готовность углублять торгово-экономические отношения и поддерживать постоянный диалог в будущем.
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