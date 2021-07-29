США и Украина готовят три соглашения, которые должны подписать Зеленский и Байден во время встречи, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США ход оборонных реформ и подготовку визита Владимира Зеленского в Вашингтон
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
В сообщении говорится, что представителям посольства США рассказали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементации законов и других документов в области нацбезопасности и обороны.
Собеседники уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов управления, усилению гражданского контроля, а также развитию территориальной обороны и сопротивления.
С целью обеспечения подготовки визита Зеленского в США Машовец обсудил завершение обработки трех документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.
Американская сторона заявила, что готова обеспечить подписание этих документов в ходе визита в Вашингтон.
Стороны обсудили предоставление США помощи в развитии оборонных возможностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное