США и Украина готовят три соглашения, которые должны подписать Зеленский и Байден во время встречи, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

В сообщении говорится, что представителям посольства США рассказали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементации законов и других документов в области нацбезопасности и обороны.



Собеседники уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов управления, усилению гражданского контроля, а также развитию территориальной обороны и сопротивления.

С целью обеспечения подготовки визита Зеленского в США Машовец обсудил завершение обработки трех документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.



Американская сторона заявила, что готова обеспечить подписание этих документов в ходе визита в Вашингтон.

Стороны обсудили предоставление США помощи в развитии оборонных возможностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины.

