США и Турция переправляют боевиков "Исламского государства" в Украину, а Британия ворует активы россиян: новые фейки от РФ
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал на 4 июля
Об этом ЦПИ написал в телеграммах .
Отмечается, что по состоянию на утро 4 июля россияне запустили три больших обмана:
Дезинформацию. Посол Сирии в РФ Хаддад сказал, что "Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет в Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для участия в боевых действиях против РФ".
Манипуляцию. Глава МИД Великобритании Трасс подчеркнула, что страна рассматривает конфискацию замороженных российских активов для их передачи Украине. Однако российские СМИ по-своему интерпретировали это сообщение и заявили: "Великобритания снова заговорила о краже активов россиян".
И еще одну манипуляцию . Губернатор Калининградской области Алиханов заявил: "если РФ применит антисанкции в отношении грузов, идущих в сторону стран Балтии и из них, то транспортный комплекс этих стран будет уничтожен". Однако чиновник отметил, что надеется на восстановление сухопутного транспортного сообщения.
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