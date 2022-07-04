Об этом ЦПИ написал в телеграммах .



Отмечается, что по состоянию на утро 4 июля россияне запустили три больших обмана:

Дезинформацию. Посол Сирии в РФ Хаддад сказал, что "Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет в Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для участия в боевых действиях против РФ".

Манипуляцию. Глава МИД Великобритании Трасс подчеркнула, что страна рассматривает конфискацию замороженных российских активов для их передачи Украине. Однако российские СМИ по-своему интерпретировали это сообщение и заявили: "Великобритания снова заговорила о краже активов россиян".

И еще одну манипуляцию . Губернатор Калининградской области Алиханов заявил: "если РФ применит антисанкции в отношении грузов, идущих в сторону стран Балтии и из них, то транспортный комплекс этих стран будет уничтожен". Однако чиновник отметил, что надеется на восстановление сухопутного транспортного сообщения.

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