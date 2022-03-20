США и Турция обсуждают возможность отправки в Украину С-400 в обмен на снятие санкций, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в 2017 году.

Напомним, Словакия предварительно согласилась передать Украине одну систему С-300 при условии получения от НАТО замены для защиты воздушного пространства.

Германия и Нидерланды заявили, что пошлют системы Patriot в Словакию.