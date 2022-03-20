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США и Турция обсуждают возможность отправки в Украину С-400 в обмен на снятие санкций, - СМИ

20 мартa, 2022 воскресенье
20:52
война с Россией

Официальный представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем С-400

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в 2017 году.

  • Напомним, Словакия предварительно согласилась передать Украине одну систему С-300 при условии получения от НАТО замены для защиты воздушного пространства.
  • Германия и Нидерланды заявили, что пошлют системы Patriot в Словакию.

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санкции
Турция
С-400
США
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