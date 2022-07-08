Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Нашими партнерами в послевоенном возрождении Харькова будут США и Турция. Уверен, что такое сотрудничество после войны сделает наш город жемчужиной не только Украины, но и всей Европы!" – сказал Терехов.

Мэр Харькова добавил, что встречался с сенатором США Томом Брюэром, который обещает приложить все усилия для оказания помощи.

В Харькове в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину повреждено или разрушено более 3,5 тыс. зданий, в том числе школы, коммунальные объекты, промышленные предприятия и торговые площадки.

В Харьковской области россияне 7 июля убили 4 человека, 9 ранили, обстреляли дома, гаражи и хозяйственные постройки.

7 июля российские войска обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня, есть погиблишие и пострадавшие.

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