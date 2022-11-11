Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Штаты, Британия, Франция и Германия хотят, чтобы Совет ядерного контроля ООН принял резолюцию, называющую "важным и срочным" для Ирана объяснить следы урана, обнаруженные на трех объектах в стране. Ее проект разослали для ознакомления странам-членам.

Аналогичная резолюция была принята в июне, не поддержали ее только Россия и Китай. Тегеран выполнять резолюцию отказался и начал демонтаж мониторингового оборудования МАГАТЭ, установленного в рамках ядерного соглашения 2015 года. С 2019 года Иран установил сотни более совершенных центрифуг, машин, обогащающих уран .

В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.

10 ноября Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах, при этом расследование по программе создания ядерного оружия до сих пор тормозит.

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