США и три страны Европы хотят обязать Иран объяснить следы урана, найденные в трех ядерных объектах страны, - Reuters
Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия планируют обязать Иран объяснить следы урана, обнаруженные на трех объектах страны
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Штаты, Британия, Франция и Германия хотят, чтобы Совет ядерного контроля ООН принял резолюцию, называющую "важным и срочным" для Ирана объяснить следы урана, обнаруженные на трех объектах в стране. Ее проект разослали для ознакомления странам-членам.
Аналогичная резолюция была принята в июне, не поддержали ее только Россия и Китай. Тегеран выполнять резолюцию отказался и начал демонтаж мониторингового оборудования МАГАТЭ, установленного в рамках ядерного соглашения 2015 года. С 2019 года Иран установил сотни более совершенных центрифуг, машин, обогащающих уран .
- В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.
- 10 ноября Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах, при этом расследование по программе создания ядерного оружия до сих пор тормозит.
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