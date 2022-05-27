США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что переговоры будут сосредоточены на усилении экономического сотрудничества и устойчивости цепи поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле.

Соглашение, вероятно, будет включать в себя сферы упрощения торговли, работу с цепью доставок и торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Как пишет Bloomberg, эти темы созвучны основным положениям Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), о запуске которой президент США Джо Байден объявил во время визита в Токио на этой неделе.

По словам источников издания, в США хотели, чтобы Тайвань присоединился к структуре, но этого не произошло из-за опасений отдельных стран по поводу негативной реакции Пекина.

Напомним, ранее Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения. Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который считает частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его.

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