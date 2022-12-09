Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Сейчас очень четко понятно – кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это могло бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", – сказала Бринк.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам "Группы двадцати" представил "украинскую формулу мира".

"Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Каждый из этих пунктов – это конкретные решения, что нужно сделать для безопасности. Российская агрессия не просто прекратится – будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать тот элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать", – сказал президент Украины.

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