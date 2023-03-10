США и союзники заморозили активы российских олигархов на сумму свыше $58 млрд
Соединенные Штаты и союзники заблокировали или заморозили активы более чем на $58 млрд, принадлежащие российским гражданам или контролируемые ими
Об этом сообщил минфин США.
Отмечается, что за год полномасштабного вторжения члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили попавшие под санкции активы россиян на сумму свыше 58 млрд долларов, отследили такие активы России по всему миру и ограничили доступ подсанкций. граждан РФ к международной финансовой системе
В частности, Целевая группа обеспечила то, что активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния в юрисдикции США оставались обездвиженными и не могут использоваться для поддержки военных действий РФ против Украины.
Кроме того, группа первая конфисковала активы подсанкционного гражданина РФ и открыла путь к переводу 5,4 млн долларов в качестве иностранной помощи Украине.
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