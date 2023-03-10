США и союзники заморозили активы российских олигархов на сумму свыше $58 млрд

Об этом сообщил минфин США.

Отмечается, что за год полномасштабного вторжения члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили попавшие под санкции активы россиян на сумму свыше 58 млрд долларов, отследили такие активы России по всему миру и ограничили доступ подсанкций. граждан РФ к международной финансовой системе

В частности, Целевая группа обеспечила то, что активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния в юрисдикции США оставались обездвиженными и не могут использоваться для поддержки военных действий РФ против Украины.

Кроме того, группа первая конфисковала активы подсанкционного гражданина РФ и открыла путь к переводу 5,4 млн долларов в качестве иностранной помощи Украине.