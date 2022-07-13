США и союзники собираются "задушить российскую военную машину", - Associated Press
США совместно с союзниками планируют "задушить российскую военную машину", а также остановить рост цен на нефть и бензин до уровня, который сможет нанести вред мировой экономике
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что европейские союзники США планируют повторить шаги администрации Байдена и принять меры, чтобы остановить использование российской нефти уже до конца этого года. США и их союзники стремятся создать союз покупателей для контроля цен на российскую нефть.
Страны-участницы "Большой семерки" согласятся покупать нефть по цене ниже рыночной.
Таким образом, главная идея ограничения состоит в том, чтобы снизить цены на газ для потребителей и помочь остановить войну в Украине. Находящаяся с визитом в Азии министерша финансов США Дженет Еллен поднимает на встречах этот вопрос. После визита в Японию во вторник в совместном коммюнике с японским коллегой они заявили, что договорились рассмотреть возможность таких ограничений.
Однако для того, чтобы идея оказалась действенной, важно привлечь Индию и Китай, которые и после 24 февраля поддерживают отношения с Россией, потому что если этого не сделать, РФ и дальше будет получать те же деньги от других покупателей.
В Минфине США считают, что договориться с этими странами реально, потому что де-факто все покупатели российской нефти должны быть заинтересованы в том, чтобы покупать ее как можно дешевле.
- 3 июня ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ. В него входят отключение от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание некоторых российских телеканалов и нефтяное эмбарго. В ближайшие недели Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России.
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