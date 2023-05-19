Об этом пишет NBC со ссылкой на представителей администрации президента США.

Сроки передачи истребителей пока не установлены, но, как отметил один из чиновников, F-16 не будут использоваться во время нынешнего контрнаступления Украины против российских сил.

В ближайшие месяцы США и их союзники "решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник. Также он отметил, что F-16 не обязательно будут предоставлены США.

"Дискуссии об усовершенствовании украинских Военно-Воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", - добавил он.