США и союзники планируют дать Украине истребители F-16, - NBC
США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны
Об этом пишет NBC со ссылкой на представителей администрации президента США.
Сроки передачи истребителей пока не установлены, но, как отметил один из чиновников, F-16 не будут использоваться во время нынешнего контрнаступления Украины против российских сил.
В ближайшие месяцы США и их союзники "решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник. Также он отметил, что F-16 не обязательно будут предоставлены США.
"Дискуссии об усовершенствовании украинских Военно-Воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", - добавил он.
- Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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