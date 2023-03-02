Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и источники.

Консультации США с еще находящимися на раннем этапе союзниками имеют целью заручиться поддержкой ряда стран – особенно входящих в "Группу семи", чтобы скоординировать поддержку любых возможных ограничений.

По словам собеседников Reuters, американские чиновники закладывают основу для потенциальных действий против КНР с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину год назад.

Пока неясно, какие именно санкции будут предложены Соединенными Штатами. По словам источников Reuters, шаги Вашингтона еще не привели к более широкому согласию по каким-либо конкретным ограничительным мерам против Пекина.

Reuters напоминает, что в совместном заявлении лидеров G7 от 24 февраля – по случаю первой годовщины полномасштабной войны РФ – третьи страны призывают "прекратить оказывать материальную поддержку российской войне, или столкнуться с серьезными потерями".

Хотя Китай там не упоминается, США в тот же день ввели новые санкции против некоторых китайских компаний, обвиненных в помощи России в обходе ограничительных мер.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.