США и союзники обсуждают санкции в отношении Китая за предоставление оружия РФ для войны в Украине, - Reuters
Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и источники.
Консультации США с еще находящимися на раннем этапе союзниками имеют целью заручиться поддержкой ряда стран – особенно входящих в "Группу семи", чтобы скоординировать поддержку любых возможных ограничений.
По словам собеседников Reuters, американские чиновники закладывают основу для потенциальных действий против КНР с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину год назад.
Пока неясно, какие именно санкции будут предложены Соединенными Штатами. По словам источников Reuters, шаги Вашингтона еще не привели к более широкому согласию по каким-либо конкретным ограничительным мерам против Пекина.
Reuters напоминает, что в совместном заявлении лидеров G7 от 24 февраля – по случаю первой годовщины полномасштабной войны РФ – третьи страны призывают "прекратить оказывать материальную поддержку российской войне, или столкнуться с серьезными потерями".
Хотя Китай там не упоминается, США в тот же день ввели новые санкции против некоторых китайских компаний, обвиненных в помощи России в обходе ограничительных мер.
Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.
В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
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